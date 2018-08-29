Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 15 на 16 августа, около двух часов ночи, неподалеку Шатравенской скважины в Липоводолинском районе.

В результате нарушения правил дорожного движения 27-летним водителем автомобиля «Деу Нексия» под колеса машины попала 30-летняя женщина-пешеход, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), в рамках которого следователи выясняют причины и обстоятельства аварии.

Для полного и объективного расследования этой аварии руководство Липоводолинского отделения полиции обращается к гражданам, кто стал свидетелем события, и водителей, чьи видеорегистраторы ее зафиксировали, обратиться в Липоводолинское отделение полиции и дать показания. Адрес: Сумская область, пгт Липовая Долина, ул. Полтавская, 14, телефоны: (098) 385-58-55, (050) 327-35-47 или "102", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.