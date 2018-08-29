Троллейбус №16 меняет график движения В Сумах троллейбус №16 будет курсировать по новому графику

С целью повышения качества предоставления услуг пассажирам общественного транспорта и учитывая их пожелания, руководство КП «Электроавтотранс» внесло коррективы в графики движения троллейбусного маршрута №16 «Аэропорт - Центролит».

Напомним, что восстановленный маршрут был введен в действие 1 сентября 2018 года.