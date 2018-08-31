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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:13194

В Сумах открыли реабилитационный Центр для детей с ментальными расстройствами

Инициатором создания такого заведения стала опытный психолог и педагог, мама ребенка с аутичным расстройством Елена Абаева.

Четыре года назад она переехала с семьей из Донецка в Сумы. Как профессиональный учитель для детей с ментальными расстройствами, она решила помочь своему ребенку и семьям, особенно переселенцам с такими же потребностями.

Под размещение заведения было предоставлено в аренду сроком на 10 лет помещение коммунальной собственности на Химгородке. Агентство ООН по делам беженцев также поддержало этот социальный проект в рамках программы Быстрого Реагирования. Так в Сумах появился Центр для детей с ментальными расстройствами «Мир счастливых детей» - детское пространство в 170 кв. м с необходимым оборудованием.

«Я благодарна городу Сумы за то, что громада нас приняла. Мы ни разу не почувствовали негатива по отношению к себе. Когда три года назад мы начинали, у нас было только две комнаты и работали три специалиста, но со временем у нас собиралось все больше семей, и нам понадобилось большее помещение. На пути создания Центра нам попадались хорошие люди, в том числе в лице руководства города, нас поддерживали и помогали», - отметила Елена Абаева.

Сейчас уже набрана первая группа из семи детей, впоследствии к ним присоединятся еще трое. В течение года три раза в неделю в Центре с ними безвозмездно будут заниматься детские психологи, логопеды и специалисты по олигофрении.

Общество Центр для детей с ментальными расстройствами

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