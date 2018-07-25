Получателям субсидий пересчитали размер квартплаты

Департамент социальной защиты населения обращает внимание горожан, что для расчета субсидии получается необходимая информация от жилищно-эксплуатационных организаций, жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, объединений совладельцев многоквартирного дома и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, Пенсионного фонда Украины, Государственной фискальной службы Украины и др.
В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848 (с изменениями), в связи с получением от организаций, предоставляющих услуги информации относительно непредоставления или предоставления не в полном объеме этой услуги, специалисты департамента пересчитали размер платы субсидии на услугу «содержание домов и сооружений и придомовых территорий».
Информация о перерасчете будет отражена в квитанциях, которые сумчане получат уже в сентябре.
Более подробно о выполненных перерасчеты получатели жилищных субсидий могут узнать по телефонам «горячей линии» департамента социальной защиты населения: 60-46-04, 60-45-01, или (050) 4078199.
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