На выходных в Сумах пройдет новый фестиваль Сумчан и гостей города приглашают стать участниками фестиваля «Старыми улицам Нового города».

Он состоится 22 и 23 сентября в рамках реализации проекта общественного (партиципаторного) бюджета.

О том, чего ждать сумчанам во время брифинга рассказала автор проекта Галина Игнатьева.

Она отметила, что идея проведения такого мероприятия возникла, когда увидела карту Сум 1768 года, где впервые было обозначено Новый город.

Планируя проект, инициаторы, а к идее Галины Игнатьевой присоединились и другие активисты, в том числе молодежь, которые ставили целью рассказать о возникновении Нового города и людей, которые жили здесь в течение двух веков. Задача фестиваля - попытаться воссоздать тогдашнюю атмосферу повседневной жизни Нового города, передать эстафету исторической памяти следующему поколению и еще больше влюбить сумчан в родной город.

«Проект ориентирован на разные возрастные категории сумчан, ведь участвовать в мероприятиях могут и взрослые, и дети. Мы запланировали различные по формату и тематике события. Учитывая, что фестиваль состоится выходные, надеюсь много горожан смогут присоединиться, подробнее узнать о Сумах и получить положительные эмоции», - отметила автор.

Фестиваль будет проходить в локациях по ул. Троицкая, ул. Горького, ул. Новоместенская, просп. Шевченко и в детском парке «Сказка».

Как сообщила во время брифинга Галина Игнатьева, в субботу, 22 сентября, на жителей ожидают: экскурсия по историческому центру Сум; экскурсия «Петропавловский погост - музей под открытым небом. Сумы на пересечении ХIХ - ХХ веков»; рассказы об истории, архитектуре и выдающихся сумчанах.

Все мероприятия начнутся в 14.00. Формировать группы для проведения экскурсий будут в Агентстве промоции «Сумы», поэтому для участия необходимо предварительно записаться по телефону 67-98-36.

В воскресенье, 23 сентября, с 10:00 для участников фестиваля готовят много интересных мероприятий в детском парке «Сказка». Посетителей ожидают культурно-развлекательные мероприятия: концерты, познавательные конкурсы, различные мастер-классы, угощения, презентации творческих инсталляций, фотогалерея «Новый Город в течении времени», арт-локаций «Улица Гончарная», «Улица Троицкая», «Карте города - 250», ретро-фотозона, демонстрация кинохроники, закладка цветника и оформление «Стіна Мрій» для сбора идей и инициатив относительно будущего города.

А в 18:00 завершит фестиваль концерт группы «DANC-Band».

На реализацию проекта общественного бюджета «старым улицам Нового города» из городского бюджета выделили 186 тыс. гривен.