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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00351

Сегодня в Сумах будут выть сирены

Сегодня, 19 сентября, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

Как сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров, в этот день будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Ее будут осуществлять с 12:10.

Подобные проверки системы оповещения происходят в городе регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому горожан просят сохранять спокойствие.

Общество Сирены

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