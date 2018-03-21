Сегодня в Сумах будут выть сирены

Как сообщил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Петров, в этот день будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Ее будут осуществлять с 12:10.
Подобные проверки системы оповещения происходят в городе регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому горожан просят сохранять спокойствие.
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