Наркотики пытались доставить в колонию в ведре с двойным дном В Роменской исправительной колонии (№ 56) предотвращена попытка доставки наркотиков.

18 сентября в Роменской исправительной колонии (№ 56) при осмотре содержимого посылки, поступившей осужденному В. от гражданки А., в пластиковом ведре с двойным дном, был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы и сообщено в Роменский отдела полиции ГУ НП в Сумской области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.