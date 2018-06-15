Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30162

В первом туре футзальной Первой лиги пройдет дерби Сумщины

Состоялась жеребьевка календаря нового сезона футзальной Первой лиги.

18 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря сезона 2018/2019 годов чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Уже в первом туре пройдет дерби Сумщины: роменский «Рятувальник» будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Базовая дата первого тура 6 октября.

Остальные игры первого тура:

«Виза-Вторма» (Ивано-Франковск) – «Атлетик» (Бровары)

АФ ФК «Кобра» (Харьков) - «Шевченков край» (Черкасская обл.)

«Ураган-2 КФС» (Ивано-Франковск) - «Днепр» (Черкассы)

«Эпицентр К Таирова» (Одесса) - «Авангард» (Краматорск)

Первая семерка регулярного чемпионата попадет в плей-офф. Победитель регулярного чемпионата квалифицируется сразу в полуфинальную стадию. Команды, занявшие места со 2 по 7 определят тройку участников, которая так же станет участниками 1/2 финала.

Спорт Футзал

По тематике

В Сумах объединились два футзальных клуба, чтобы выйти в Эсктра-лигу
13.09.2018 15:38

В Сумах объединились два футзальных клуба, чтобы выйти в Эсктра-лигу

В нынешнем сезоне в Первой лиге чемпионата Украины по футзалу в первой лиге от Сум будет выступать команда ФК «FoodCentre-СумДУ»....

Конотопский футзалист выиграл бронзу студенческого чемпионат мира
28.08.2018 15:47

Конотопский футзалист выиграл бронзу студенческого чемпионат мира

26 августа в Казахстане завершился студенческий чемпионат мира по футзулу....

27.07.2018 16:35

Сумские футзалисты взяли «серебро» в Одессе

Сумская команда «Lex-VSK» приняла участие в Odessa Open Cup-2018 по футзалу....

В Сумах тюремщики играли в футзал
15.06.2018 15:39

В Сумах тюремщики играли в футзал

В Сумах прошли соревнования по футзалу среди учреждений исполнения наказаний области....

Сумскую футзалистку вызвали в сборную
15.06.2018 14:44

Сумскую футзалистку вызвали в сборную

Юлия Дехтяр вызвана в сборную Украины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.