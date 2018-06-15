В первом туре футзальной Первой лиги пройдет дерби Сумщины

18 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря сезона 2018/2019 годов чемпионата Украины среди команд Первой лиги.
Уже в первом туре пройдет дерби Сумщины: роменский «Рятувальник» будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Базовая дата первого тура 6 октября.
Остальные игры первого тура:
«Виза-Вторма» (Ивано-Франковск) – «Атлетик» (Бровары)
АФ ФК «Кобра» (Харьков) - «Шевченков край» (Черкасская обл.)
«Ураган-2 КФС» (Ивано-Франковск) - «Днепр» (Черкассы)
«Эпицентр К Таирова» (Одесса) - «Авангард» (Краматорск)
Первая семерка регулярного чемпионата попадет в плей-офф. Победитель регулярного чемпионата квалифицируется сразу в полуфинальную стадию. Команды, занявшие места со 2 по 7 определят тройку участников, которая так же станет участниками 1/2 финала.
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