В первом туре футзальной Первой лиги пройдет дерби Сумщины Состоялась жеребьевка календаря нового сезона футзальной Первой лиги.

18 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря сезона 2018/2019 годов чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Уже в первом туре пройдет дерби Сумщины: роменский «Рятувальник» будет принимать сумской «Food Centre-СумДУ». Базовая дата первого тура 6 октября.

Остальные игры первого тура:

«Виза-Вторма» (Ивано-Франковск) – «Атлетик» (Бровары)

АФ ФК «Кобра» (Харьков) - «Шевченков край» (Черкасская обл.)

«Ураган-2 КФС» (Ивано-Франковск) - «Днепр» (Черкассы)

«Эпицентр К Таирова» (Одесса) - «Авангард» (Краматорск)

Первая семерка регулярного чемпионата попадет в плей-офф. Победитель регулярного чемпионата квалифицируется сразу в полуфинальную стадию. Команды, занявшие места со 2 по 7 определят тройку участников, которая так же станет участниками 1/2 финала.