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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11143

Сумские копы остановили пьяного водителя грузовика

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя грузовика, который перевозил крупногабаритный груз.

Во время патрулирования дороги национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, за нарушение ПДД, патрульные остановили грузовой автомобиль, который буксировал разрыхлитель. Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. К тому же его груз превышал габариты, допустимые при перевозке, а разрешения на такую перевозку мужчина не имел.

40-летний гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 1,03 промилле алкоголя, что более чем 5 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на руководителя административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по ст. 132-1 (нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам) КоАП.

Право Пьяный за рулем Тростянецкий район

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