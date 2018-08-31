Сумские копы остановили пьяного водителя грузовика

Во время патрулирования дороги национального значения Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Боромля, за нарушение ПДД, патрульные остановили грузовой автомобиль, который буксировал разрыхлитель. Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. К тому же его груз превышал габариты, допустимые при перевозке, а разрешения на такую перевозку мужчина не имел.
40-летний гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 1,03 промилле алкоголя, что более чем 5 раз превышает допустимую норму.
Стражи порядка составили на руководителя административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и вынесли постановление по ст. 132-1 (нарушение правил проезда крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам) КоАП.
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