Зампрокурора Сумщины Маслюк окончательно проиграл спор с квалифкомиссией прокуроров

Об этом пишет Sumy.Today со ссылкой на Верховный суд и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).
Напомним: освободить Сергея Маслюка из органов прокуратуры КДКП решила 20 декабря 2017 года (решение № 352дп-17). Такое решение комиссия приняла по результатам рассмотрения дисциплинарных жалоб прокурора Сумской области Виталия Матвийчука о совершении его заместителем дисциплинарных проступков, а именно нарушений требований Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры и Правил внутреннего трудового распорядка для работников прокуратуры Сумской области. Речь идет о том, что Сергей Маслюк в своем заявлении на имя своего непосредственного руководителя сообщил заведомо недостоверные сведения об утрате им трудоспособности по болезни в период с 7 по 18 августа 2017 года, хотя на самом деле в этот период он находился на отдыхе в апарт-отеле «МарМарос» в Яремчанском районе Ивано-Франковской области.
Решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должен был рассмотреть генеральный прокурор Украины и соответственно отреагировать. Но, не дождавшись реакции Юрия Луценко, Сергей Маслюк написал заявление об отпуске по уходу за ребенком и ушел в декрет.
Кроме этого, господин Маслюк обратился в Кассационный административный суд с иском об отмене решения КДКП. 12 апреля суд отказал в удовлетворении иска заместителя прокурора Сумской области. Не согласившись с этим, Сергей Маслюк подал апелляцию. Но и ее 11 сентября Верховный суд оставил без удовлетворения.
Что касается привлечения Сергея Маслюка к уголовной ответственности, напомним: 4 июня судья Заречного районного суда г. Сумы Ирина Климашевская объявила приговор, которым признала виновным Сергея Маслюка в использовании поддельного больничного (ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему минимальное наказание в виде 850 грн штрафа. Этот приговор в законную силу еще не вступил. По данным Апелляционного суда Сумской области дело назначено к апелляционному рассмотрению на 14 час. 00 мин. 11 декабря 2018 года.
Сергея Маслюка признали виновным в использовании поддельного больничного....
В реестре судебных решений опубликовали решение Верховного суда в административном деле по иску пребывающего в декрете зампрокурора Сумской области Сергея...
По делу заместителя прокурора области одна из свидетелей заявила о давлении....
Причина закрытия административного дела в отношении зампрокура области Сергея Маслюка - отсутствие состава админправонарушения в его действиях....
Сегодня, 26 января, суд закончил рассматривать протокол о коррупции, составленный на зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка....