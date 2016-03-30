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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51245

Михаил Фоменко празднует 70-летие

Сегодня, 19 сентября, исполняется 70 лет выдающемуся футболисту и тренеру, уроженцу Сумщины Михаилу Фоменко.

Михаил Фоменко родился 19 сентября 1948 года в с. Малая Рыбица Краснопольского района.

Известен по выступлениям за футбольный клуб «Динамо» (Киев) – трехкратный чемпион СССР, обладатель кубка кубков УЕФА, Суперкубка УЕФА. Игрок сборной СССР (1972—1977) - серебряный призер чемпионата Европы – 1972, бронзовый призер Олимпийских игр – 1976. Заслуженный мастер спорта СССР (1975).

После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. С 26 декабря 2012 по 23 июня 2016 года — главный тренер национальной сборной Украины.

Спорт Михаил Фоменко

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