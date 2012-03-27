Нина Матвиенко в воскресенье споет для сумчан В воскресенье, 23 сентября, в рамках празднования Дня Петропавловского микрорайона состоится бесплатный концерт Нины Матвиенко.

Начнется День Петропавловского микрорайона в полдень концертом в честь ветеранов труда (школа № 2, актовый зал).

Через час, в 13:00, в спортивном зале этого учебного заведения состоятся соревнования по вольной борьбе, а потом, в 14:00, во дворе школы участников празднования ждет конкурс рисунков на асфальте и караоке.

В это время на стадионе школы № 3 будут соревноваться футболисты.

В 15:00 возле школы № 2 состоится праздничный концерт, будет работать полевая кухня. А через два часа, в 17:00, здесь же начнется дискотека.

Организаторы праздника приготовили для горожан еще один подарок. В этот же день в 16:00 в областной филармонии состоится концерт Нины Матвиенко, который смогут посетить все желающие.