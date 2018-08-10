Прокуратура вернула 10 га земли По иску прокуратуры в государственную собственность возвращен земельный участок и с недобросовестного арендатора взыскана задолженность.

Роменской местной прокуратурой установлено, что в 2012 году Роменская райгосадминистрация передала физическому лицу К., как арендатору, земельный участок площадью 9,71 га, расположенного за пределами населенного пункта на территории Дубровского сельского совета Роменского района. Срок действия договора аренды закончился в 2017 году, однако арендатор вовремя не вернул его, кроме того определенный период он не платил деньги за аренду.

Поэтому прокуратура в интересах государства в лице Сумской облгосадминистрации и Роменской райгосадминистрации обратилась в суд с иском о взыскании с физического лица задолженности за аренду земельного участка и возвращении земли в государственную собственность.

Роменский горрайонный суд согласился с доводами прокуратуры, с физического лица взыскано почти 50 тыс. грн задолженности по арендной плате и обязал К. вернуть вышеупомянутый участок государству, сообщает пресс-служба прокуратуры области.