Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23398

Ночью в Сумах сгорели две легковушки

Сегодня ночью в 1:20 на пульт «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля КИА Rio в Сумах по улице Заливной.

Пламя от машины перекинулось на припаркованный рядом Шевроле. На месте происшествия работали пожарные и полиция. Правоохранителями предназначен ряд экспертиз для установления причин возгорания, сообщает 0542.ua.

Право Пожар Пожар авто

По тематике

11.09.2018 15:41

В центре Сум загорелся магазин (видео)

Сегодня, 11 сентября, около 15.00 начался пожар в магазине «Конфисклад» на ул. Набережная р. Стрелка....

В Сумах на ходу загорелась легковушка (видео)
07.09.2018 11:10

В Сумах на ходу загорелась легковушка (видео)

6 сентября в 17:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на ул. Семьи Линтваревых в районе...

На сумском майдане пожар (фото, видео, обновляется)
04.09.2018 13:52

На сумском майдане пожар (фото, видео, обновляется)

Сегодня, 4 сентября, в Сумах на пл. Независимости загорелся контейнер для сбора пластиковых бутылок....

На Сумщине пожарные 8 раз тушили возгорания сухой растительности и мусора
28.08.2018 15:17

На Сумщине пожарные 8 раз тушили возгорания сухой растительности и мусора

Из-за жаркой и сухой погоды в области остается опасность возникновения пожаров, в первую очередь в природных экосистемах и на открытых...

28.08.2018 11:58

На Сумщине подожгли дачу депутата облсовета (обновлено)

Полиция выясняет обстоятельства возгорания в домохозяйстве депутата Сумского облсовета....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.