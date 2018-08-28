Ночью в Сумах сгорели две легковушки Сегодня ночью в 1:20 на пульт «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля КИА Rio в Сумах по улице Заливной.

Пламя от машины перекинулось на припаркованный рядом Шевроле. На месте происшествия работали пожарные и полиция. Правоохранителями предназначен ряд экспертиз для установления причин возгорания, сообщает 0542.ua.