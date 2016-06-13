В Сумах коммунальщики косят невидимую траву (видео) Сегодня, 19 сентября, на ул. Интернационалистов возле конечной маршруток были замечены косари.

Сразу четверо косили невидимую траву, так как она уже давным-давно выгорела на солнце. Тем не менее, четыре работника с большим энтузиазмом ходят и якобы косят траву бензокосами. Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Корниенко.