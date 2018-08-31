Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть

«С момента создания домов отсутствует дорожное покрытие и сток воды, что мешает движению транспорта и перемещению людей. Во время дождей и таяния снега территория превращается в море. От имени всех жильцов прошу устранить проблему и создать дорогу, сток воды и тротуарные дорожки», - писала автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.
Ответ на электронную петицию:
«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, в связи с ограниченными лимитами финансирования строительной отрасли на 2018 год в управлении, как главном распорядителе бюджетных средств, нет возможности включить объект в перечень в текущем году.
Предложения по строительству дороги в районе жилых домов №59а, 57в, 59б по ул. Интернационалистов будут предоставлены на рассмотрение при планировании объектов на 2019 год, в случае положительного решения вопроса будет разработана проектно-сметная документация и выполнены строительно-монтажные работы».
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