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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14127

Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Дорожное покрытие Интернационалистов 59а, 57в, 59б».

«С момента создания домов отсутствует дорожное покрытие и сток воды, что мешает движению транспорта и перемещению людей. Во время дождей и таяния снега территория превращается в море. От имени всех жильцов прошу устранить проблему и создать дорогу, сток воды и тротуарные дорожки», - писала автор петиции Балаховская Елена Алексеевна.

Ответ на электронную петицию:

«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, в связи с ограниченными лимитами финансирования строительной отрасли на 2018 год в управлении, как главном распорядителе бюджетных средств, нет возможности включить объект в перечень в текущем году.

Предложения по строительству дороги в районе жилых домов №59а, 57в, 59б по ул. Интернационалистов будут предоставлены на рассмотрение при планировании объектов на 2019 год, в случае положительного решения вопроса будет разработана проектно-сметная документация и выполнены строительно-монтажные работы».

Общество Евродворы Петиция

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