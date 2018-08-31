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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34224

Заменят ли в Сумах маршрутку № 19 на троллейбус?

Будет решать исполком Сумского горсовета.

Такой ответ получила онлайн-петиция «Предлагаю изменить маршрут №19 (Роменская-Ковпака) на троллейбусный маршрут».

«Ежедневно вынужден пользоваться услугами перевозчика ЧП Запорожец, а именно маршруту №19 и каждый день я наблюдаю: плохое техническое состояние маршруток, потрепанный салон и сиденья, затхлый запах, также встречаются неуравновешенные водители. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный перевозчик не в состоянии выполнять свою работу.

Предлагаю изменить маршрут №19 (Роменская-Ковпака) на троллейбусный маршрут», - пишет автор петиции Дубинский Егор Богданович.

Ответ на электронную петицию:

«С целью всестороннего рассмотрения электронной петиции подготовлено и размещено на Информационном портале городского совета проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции Дубинского Е.Б. «Изменить маршрут №19 (Роменская-Ковпака) на троллейбусный маршрут». О времени и месте рассмотрения проекта решения Вам будет сообщено дополнительно».

Общество Маршрутки Петиция Троллейбусы

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