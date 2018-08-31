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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42156

На Сумщине мужчина обокрал бывшую жену

Наверняка зная, что женщины нет дома, ее бывший муж сломал замок на двери и украл две тысячи гривен.

В Тростянецкое отделение полиции обратилась 50-летняя жительница Боромли с сообщением о том, что неизвестный злоумышленник взломал замок и повредил входную дверь ее дома.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Уже в присутствии сотрудников полиции заявительница обнаружила, что из ее дома пропали денежные средства в сумме 2000 гривен.

Опросив женщину, соседей и возможных свидетелей, которые могли видеть злоумышленника, оперативники пришли к выводу, что «руку» к совершению кражи приложил кто-то из ее близких. И, как выяснилось, были правы: злоумышленником оказался бывший муж заявительницы.

«После развода 55-летний гражданин остался жить в одном дворе с бывшей женой, но в соседнем доме. Он хорошо знал, где она хранит деньги. Выбрав момент, когда та ушла из дома по делам, сломал замок, зашел в помещение и забрал деньги, - комментирует начальник Тростянецкого отделения полиции Игорь Кисилев. - Сам злоумышленник признается в содеянном, говорит, что украденные деньги хотел потратить на собственные нужды, но... не успел - помешали работники полиции. При нем нашли всю украденную сумму, и сейчас средства уже возвращены законной владелице».

В полиции по факту кражи открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Тростянецкий район

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