Сумы теряют хоккей на траве

Стал известен календарь чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. В нем примут участие 6 команд, в том числе 4 сумские. К МСК «Сумчанка», «ИФК СумГПУ» и прошлогоднему дебютанту «Динамо» добавилась команда «СумДУ». Также в турнире выступят Сборная Полтавской области и бориспольский «Колос». Именно на поле последнего пройдут два осенних тура.
Первый – 21-23 сентября, второй – 5-7 октября. Остальные, вероятно три тура, пройдут весной и летом 2019 года. Однако будет хоть один из них в Сумах, пока неизвестно, так как с прошлого года в Борисполе появилось новое поле, а в Сумах, в детском парке «Сказка», оно нестандартное, меньше по размеру. А о новом стадионе, земля под который выделена на ул. Героев Крут возле «Эпицентра», остается пока только мечтать…
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