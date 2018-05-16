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Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ

17 сентября судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Ольга Котенко зачитала резолютивную часть решения по иску компании «Федорченко» к депутату Сумского горсовета Владимиру Чепику, общественной организации «Бюро анализа политики», предпринимателю Даниленко И.А. и журналисту Евгению Кудлаю.

Строительная компания «Федорченко» в иске просила признать недостоверной информацию, которую распространил Владимир Чепик как эксперт общественной организации «Бюро анализа политики»  и, в последствии, перепечатал сайт Данкор онлайн в статье. Речь идет об участке в более чем в 4 га в 12-ом микрорайоне, который отдали застраивать компании в обмен на обеспечение квартирами 35-ти обманутых предудыщим застройщиком инвесторов.

Компания-застройщик требовала не только удалить  статьи с  сайтов  politanalityk.com и dancor.sumy.ua и написать опровержение, но и заплатить 10 тыс. грн морального ущерба, якобы нанесенного компании якобы из-за ухудшения деловой репутации в результате прочтения информации неопределенным числом лиц.

В течение  почти годичного рассмотрения дела в суде истец не сумел доказать ни ущерб, нанесенный ему в результате выхода статьи, ни опровергнуть изложенную в ней информацию. Поэтому суд отказал истцу в удовлетворении требований в полном объеме. На апелляцию у компании «Федорченко» есть 30 дней.

Право Компания Федорченко Суд

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