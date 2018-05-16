Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ

Строительная компания «Федорченко» в иске просила признать недостоверной информацию, которую распространил Владимир Чепик как эксперт общественной организации «Бюро анализа политики» и, в последствии, перепечатал сайт Данкор онлайн в статье. Речь идет об участке в более чем в 4 га в 12-ом микрорайоне, который отдали застраивать компании в обмен на обеспечение квартирами 35-ти обманутых предудыщим застройщиком инвесторов.
Компания-застройщик требовала не только удалить статьи с сайтов politanalityk.com и dancor.sumy.ua и написать опровержение, но и заплатить 10 тыс. грн морального ущерба, якобы нанесенного компании якобы из-за ухудшения деловой репутации в результате прочтения информации неопределенным числом лиц.
В течение почти годичного рассмотрения дела в суде истец не сумел доказать ни ущерб, нанесенный ему в результате выхода статьи, ни опровергнуть изложенную в ней информацию. Поэтому суд отказал истцу в удовлетворении требований в полном объеме. На апелляцию у компании «Федорченко» есть 30 дней.
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