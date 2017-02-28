У Сумах запускають програму з розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей

Структура програми:
1. Інтенсивний бізнес курс “Підприємництво: започаткування власної справи”, який триватиме з жовтня 2018 по січень 2019 і складається з 7 модулів, кожен з яких триває 2 дні. Інтенсивний курс включає також самостійну роботу між модулями.
2. Весняна менторська підтримка. Ветерани працюватимуть з наставниками для підготовки бізнес-плану з лютого по травень 2019. Українська Соціальна Академія та партнери забезпечать як онлайн, так і індивідуальне наставництво. Після цього етапу кожен учасник програми повинен мати допрацьований бізнес-план власного проекту відповідно до рекомендацій експерта.
3. Конкурс бізнес планів та визначення переможців, що отримають підтримку. У травні 2019 ветерани представлять свої бізнес-плани перед експертною групою, яка обере 5 найкращих проектів у Сумах та Кам’янці-Подільському.
4. Фінальна церемонія нагородження. 10 фіналістів представлять свої бізнес-плани в м. Києві у червні 2019, з яких чотири найкращі оберуть для отримання фінансування для старту у розмірі 1500 доларів США кожна.
5. Інформаційно-консультаційна підтримка бізнесу ветеранів (червень-вересень 2019).
Завдання проекту:
- Сприяння у створенні власного (сімейного) бізнесу в умовах високого рівня безробіття в Україні, реалізації організаторських здібностей військовослужбовців та формуванні класу законослухняних платників податків;
- Психологічна реабілітація учасників проекту з метою підвищення їх мотивації до активної соціальної адаптації в громадянське суспільство з ринковою системою відносин;
- Сприяння у працевлаштуванні учасників проекту з метою поліпшення умов життя сімей військовослужбовців;
Цінність програми:
Завдяки програмі її учасники будуть вміти складати власний бізнес-план, дізнаються про успішні проекти соціального підприємництва, які вже реалізовані в Україні та за кордоном, отримають практичні корисні навички з менеджменту, фінансів, маркетингу, лідерства та права. Також слухачі програми отримають унікальну базу контактів фахівців-експертів.
Місце проведення: місто Суми та місто Кам’янець-Подільський.
Умови участі:
Учасником проекту може стати бійці АТО та військовослужбовці Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Також участь в проекті можуть брати дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців.
Вік учасника проекту не повинен перевищувати 50 років.
Посилання для реєстрації у програмі: https://goo.gl/forms/jpoliYRZ6beihjW42
Проведення цієї програми стало можливим завдяки фінансовій підтримці Канадсько-Української Фундації.
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