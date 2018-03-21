1 октября в Сумской области стартует призывная кампания

Как сообщил начальник областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумской облгосадминистрации Виталий Тимошенко, Сумской области увеличили план призыва на срочную военную службу. В этот раз нашей области необходимо отправить на срочную военную службу 741 человека. Кроме того, нынешняя осенняя призывная кампания продлится с 1 октября по 31 декабря.
«Я хочу успокоить родителей: юноши, которые будут проходить срочную службу, не будут направляться в зону проведения боевых действий. Поэтому вам не надо волноваться за своих детей», - говорил он.
Заместитель областного военного комиссара Сергей Шуляков отметил, что из 741 призывников, доведенных по плану, 369 человек будут направляться служить в Вооруженных Силах Украины, 266 человек - в Нацгвардию, 43 человека - в Государственную специальную службу транспорта, 63 человека - в Государственную пограничную службу Украины.
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