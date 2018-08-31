"Настоящий" депутат: Тахтай додумался закрыть 4 школы на Ямпольщине Депутат Ямпольского районного совета Александр Тахтай требует от прокуратуры проверить законность решения сессии о сохранении четырех сельских школ.

Об этом в Фейсбуке написал местный депутат Олег Посохов.

Его возмутило, что коллега через обращения в прокуратуру пытается закрыть сельские школы.

"Какие бы ни были депутатские амбиции и желание начать избирательную кампанию, интересы детей всегда должны быть на первом месте. Не устану повторять эту фразу. Особенно, когда увидел, как депутат Ямпольского райсовета Александр Тахтай пытается закрыть четыре школы в нашем районе! Это сельские школы, где учатся обычные дети, которые не смогут ежедневно ездить на уроки за много километров! Я удивляюсь: что должно быть в голове человека, через прокуратуру пытается сделать все, чтобы эти школы закрыли, а дети остались без образования?", - написал Посохов.

Он добавляет, что ситуация со школами непростая из-за малого количества учеников.

"История с четырьмя школами нашего района не простая. В этих школах действительно учится мало детей. Если нет 5 учеников в классе - такую школу нужно закрывать. А дети должны ежедневно далеко ездить, чтобы учиться ... Как решить проблему? На одной из сессий Ямпольского районного совета было принято решение сохранить эти школы, не распускать классы, дать детям возможность учиться", - отметил Посохов.

Он добавляет, что в результате проверки школы таки могут закрыть.

"Сегодня прокуратура проверяет, насколько законным было решение депутатов, которые сохранили четыре школы в Ямпольском районе. Вполне вероятно, учебные заведения смогут таки закрыть после окончания проверки. На чьей совести будут судьбы этих детей, которые не смогут ходить в родную школу? И возьмет ли депутат Тахтай на себя ответственность за то, что наши дети не получили образование?", - заявил депутат Посохов. Как известно, депутаты Ямпольского районного совета своим решением сохранили от закрытия четыре школы в районе.