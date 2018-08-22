В Сумах подорожает отопление и горячая вода

ПАО «Сумское НПО» сообщает о запланированном изменении установленных ПАО «Сумское НПО» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку, тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей води. Размер планируемого тарифа на тепловую энергии для соответствующих категорий потребителей приведены в таблице № 1.
Таблиця № 1. Загальний розмір планованого тарифу:
|
Категорія споживачів
|
Діючий тариф, грн/Гкал (без ПДВ)
|
Проект тарифу, грн/Гкал
|
Відхилення, %
|
без ПДВ
|
з ПДВ
|
без ПДВ
|
з ПДВ
|
Населення
|
1 023,25
|
1 227,87
|
1 230,80
|
1 476,96
|
20,3
|
Інші споживачі
|
1 320,08
|
1 584,10
|
1 773,86
|
2 128,63
|
34,4
|
Релігійні організації
|
611,45
|
733,74
|
857,36
|
1 028,83
|
40,2
|
Бюджетні споживачі
|
1 004,39
|
1 205,27
|
2 016,09
|
2 419,30
|
100,72
Размер планируемого тарифа на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды приведены в таблице № 2.
Таблиця № 2. Загальний розмір планованого тарифу на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води
|
Підстава
|
Од.
вим.
|
Діючий
тариф
|
Проект тарифу
2018 р.
|
Відхил-
ення, %
|
Постанова
НКРЕ №1392
Від
09.11.2017р.
|
Тариф
(без
ПДВ),
грн.
|
Тариф
(з ПДВ),
грн.
|
Тариф
(без
ПДВ),
грн.
|
Тариф
(з ПДВ),
грн.
|
ОПАЛЕННЯ
|
за приладами
обліку
|
1 Гкал
|
1 034,13
|
1 240,95
|
1 266,15
|
1 519,38
|
22,4
|
за нормою
|
1м.кв.
|
28,32
|
33,99
|
35,33
|
42,40
|
24,8
|
Норма
Використання
теплової енергі
ї на 1 м.кв.
|
Гкал
|
0,0273
|
0,0279
|
ГВП
|
за приладами
обліку
|
|
– з рушнико-
сушильниками
|
м³
|
60,31
|
72,37
|
70,57
|
84,68
|
17
|
– без рушнико-
сушильників
|
м³
|
55,64
|
66,77
|
67,99
|
81,59
|
22,2
|
за нормою
(без приладів
обліку) на 1
людину при
нормі споживання
120 л/ос. та
кількості днів
в місяці 30
|
грн.
|
217,11
|
260,53
|
254,05
|
304,86
|
17
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