В Сумах подорожает отопление и горячая вода ПАО «Сумское НПО» сообщает о повышении тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды.

ПАО «Сумское НПО» сообщает о запланированном изменении установленных ПАО «Сумское НПО» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку, тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей води. Размер планируемого тарифа на тепловую энергии для соответствующих категорий потребителей приведены в таблице № 1.

Таблиця № 1. Загальний розмір планованого тарифу:

Категорія споживачів Діючий тариф, грн/Гкал (без ПДВ) Проект тарифу, грн/Гкал

(без ПДВ) Відхилення, % без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ Населення 1 023,25 1 227,87 1 230,80 1 476,96 20,3 Інші споживачі 1 320,08 1 584,10 1 773,86 2 128,63 34,4 Релігійні організації 611,45 733,74 857,36 1 028,83 40,2 Бюджетні споживачі 1 004,39 1 205,27 2 016,09 2 419,30 100,72

Размер планируемого тарифа на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды приведены в таблице № 2.

Таблиця № 2. Загальний розмір планованого тарифу на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води