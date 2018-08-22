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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46562

В Сумах подорожает отопление и горячая вода

ПАО «Сумское НПО» сообщает о повышении тарифов на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды.

ПАО «Сумское НПО» сообщает о запланированном изменении установленных ПАО «Сумское НПО» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку, тарифов на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей води. Размер планируемого тарифа на тепловую энергии для соответствующих категорий потребителей приведены в таблице № 1.

Таблиця № 1. Загальний розмір планованого тарифу:

Категорія споживачів

Діючий тариф, грн/Гкал (без ПДВ)

Проект тарифу, грн/Гкал
(без ПДВ)

Відхилення, %

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

Населення

1 023,25

1 227,87

1 230,80

1 476,96

20,3

Інші споживачі

1 320,08

1 584,10

1 773,86

2 128,63

34,4

Релігійні організації

611,45

733,74

857,36

1 028,83

40,2

Бюджетні споживачі

1 004,39

1 205,27

2 016,09

2 419,30

100,72

Размер планируемого тарифа на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды приведены в таблице № 2.

Таблиця № 2. Загальний розмір планованого тарифу на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води

Підстава

Од.

вим.

Діючий

тариф

Проект тарифу

2018 р.

Відхил-

ення, %

Постанова

 НКРЕ №1392

 Від

09.11.2017р.

Тариф

(без

ПДВ),

грн.

Тариф

(з ПДВ),

грн.

Тариф

(без

ПДВ),

грн.

Тариф

 ПДВ),

грн.

ОПАЛЕННЯ

за приладами

обліку

1 Гкал

1 034,13

1 240,95

1 266,15

1 519,38

22,4

за нормою

1м.кв.

28,32

33,99

35,33

42,40

24,8

Норма

 Використання

 теплової енергі

ї на 1 м.кв.

Гкал

0,0273

0,0279

ГВП

за приладами

обліку

 

–  з рушнико-

сушильниками

м³

60,31

72,37

70,57

84,68

17

–  без рушнико-

сушильників

м³

55,64

66,77

67,99

81,59

22,2

за нормою

(без приладів

обліку) на 1

людину при

нормі споживання

120 л/ос. та

кількості днів

в місяці 30

грн.

217,11

260,53

254,05

304,86

17

 

Экономика Горячая вода Отопление Повышение тарифов СМНПО Тарифы

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