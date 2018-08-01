На Сумщине поймали рыбного браконьера Государственной экологической инспекцией в Сумской области постоянно проводятся мероприятия по охране водных биоресурсов на территории области.

Так, 16 сентября во время проведения проверки мест со свободным доступом специалистами отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира задержали браконьера, который незаконно осуществлял вылов рыбы на водоеме возле с. Уланово Глуховского района. Во время незаконного лова ценных видов рыб, используя промышленные, запрещенные орудия лова - сети, он поймал 31 плотву и 1 линя, в результате чего причинил ущерб на сумму 2800 грн. У рыбака изъяли незаконный улов, и орудия промысла.

На нарушителя правил рыболовства составлен административный протокол по ч. 4 ст 85 КоАП, материалы переданы на рассмотрение в Глуховского горрайонного суда.