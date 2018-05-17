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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50184

В Сумах за год зарегистрировали почти 4 тысячи безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в г. Сумы.

По данным Сумского областного центра занятости, в течение января-августа 2018 года статус безработного в Сумском городском центре занятости получили 3294 человека. За этот период при содействии госслужбы занятости трудоустроено 1387 человек, из которых 37% - молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, 409 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец августа текущего года на учете оставалось 2336 безработных, из них почти 60% - это женщины. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1146 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая шестая - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая восьмая - для специалистов или для простых профессий, каждая девятая - для профессионалов или работников сферы торговли и услуг.

Помощь по безработице в августе 2018 года получали 1938 сумчан. Средний размер помощи составил 2902 грн против 2361 грн - в августе прошлого года.

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