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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:152

На Сумщине за год зарегистрировались 18 тысяч безработных

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области.

По данным Сумского областного центра занятости, В течение января-августа 2018 года статус безработного в центрах занятости области получили 17,9 тыс. человек. За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 8,8 тыс. человек, а больше всего - в г. Сумы, Конотопском, Шосткинском и Лебединском районах. Кроме того, 7,1 тыс. человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец августа текущего года на учете оставалось 14,2 тыс. безработных, из которых 28,5% - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 2,7 тыс. свободных рабочих мест. Каждая пятая вакансия предусматривалась для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая шестая - для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая седьмая - для профессионалов, каждая восьмая - для работников сферы торговли и услуг или простейших профессий, каждая девятая - для специалистов.

Помощь по безработице в августе 2018 года получали почти 11 тыс. человек. Средний размер помощи составил 2328 грн против 1889 грн - в августе прошлого года.

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