Краснопольская ОТГ вошла в тройку лучших в Украине

В этом году эксперты изменили подход к осуществлению оценки выполнения показателей местных бюджетов 665 ОТГ, которые в текущем году имеют прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.
Согласно мониторингу, Краснопольская ОТГ вошла в тройку лучших громад Украины, в которых больше 15 тысяч населения, по результатам своей финансовой деятельности.
Бюджет Краснопольской ОТГ составляет 120 млн грн, бюджет развития – 20 млн грн. Хорошие результаты в разных группах по числу насаления также у Николаевской (12-ое), Тростянецкой (14-ое место), Миропольской (16-ое), Бочечковской (18-ое), Камышанской (23-е), Кролевецкой (23-е), Чернетчинской (26-ое), громад.
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