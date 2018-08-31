Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17361

Сумские копы поймали наркоманов

Сумские патрульные обнаружили лиц, которые имели при себе вещество, вероятно наркотического происхождения.

События произошли на улице Героев Крут, проспекте Михаила Лушпы и переулка Белоусовском.

Так, вблизи супермаркета на улице Героев Крут, инспекторы начали беседу с 32-летним мужчиной, который нарушал общественный порядок. Во время беседы гражданин достал и держал в руках неизвестный сверток, как выяснилось, в дальнейшем, свернутую денежную купюру, которую затем пытался выбросить. Его поведение стало понятным, ведь в свертке находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Бумажный сверток обнаружили патрульные и у 21-летнего жителя Сум на проспекте Михаила Лушпы.

А вот в переулке Белоусовском стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который шел с пакетом и резко изменил направление движения. Полицейские догнали его и решили поговорить. Во время общения с 33-летним мужчиной инспекторы почувствовали резкий запах, который шел из пакета. В дальнейшем выяснилось, что в нем находились компоненты вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.

Во всех случаях полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики

По тематике

Наркотики пытались доставить в колонию в ведре с двойным дном
Сегодня 09:47

Наркотики пытались доставить в колонию в ведре с двойным дном

В Роменской исправительной колонии (№ 56) предотвращена попытка доставки наркотиков....

Сумские копы задержали амфетаминщика
Вчера 17:22

Сумские копы задержали амфетаминщика

Сумские патрульные задержали мужчину с веществом, внешне похожим на амфетамин....

17.09.2018 16:51

На Сумщине полиция остановила автомобиль с конопляным «урожаем»

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились трое несовершеннолетних пассажиров. Выяснилось, что молодые люди перевозили груз свежесрезанных стеблей конопли....

В Сумах задержали закладчика наркотиков
17.09.2018 11:20

В Сумах задержали закладчика наркотиков

Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических и психотропных веществ, по подсчетам полиции, по меньшей мере, 30 тыс. гривен....

В Сумской СИЗО пытались передать наркоту в кроссовках
14.09.2018 10:55

В Сумской СИЗО пытались передать наркоту в кроссовках

13 сентября благодаря профессиональным действиям сотрудников государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого...

Новости

Десять донецких вломились в квартиру старушки на Сумщине
Сегодня 18:02
Краснопольская ОТГ вошла в тройку лучших в Украине
Сегодня 17:46
Сумские копы поймали наркоманов
Сегодня 17:17
В Сумах за год зарегистрировали почти 4 тысячи безработных
Сегодня 16:50
На Сумщине поймали рыбного браконьера
Сегодня 16:15
В Сумах подорожает отопление и горячая вода
Сегодня 15:46
"Настоящий" депутат: Тахтай додумался закрыть 4 школы на Ямпольщине
Сегодня 15:22
1 октября в Сумской области стартует призывная кампания
Сегодня 15:17
У Сумах запускають програму з розвитку підприємницької діяльності для бійців АТО та їх сімей
Сегодня 14:59
Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ
Сегодня 14:40
Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть
Сегодня 14:14
Заменят ли в Сумах маршрутку № 19 на троллейбус?
Сегодня 13:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.