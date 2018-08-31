Сумские копы поймали наркоманов

События произошли на улице Героев Крут, проспекте Михаила Лушпы и переулка Белоусовском.
Так, вблизи супермаркета на улице Героев Крут, инспекторы начали беседу с 32-летним мужчиной, который нарушал общественный порядок. Во время беседы гражданин достал и держал в руках неизвестный сверток, как выяснилось, в дальнейшем, свернутую денежную купюру, которую затем пытался выбросить. Его поведение стало понятным, ведь в свертке находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Бумажный сверток обнаружили патрульные и у 21-летнего жителя Сум на проспекте Михаила Лушпы.
А вот в переулке Белоусовском стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который шел с пакетом и резко изменил направление движения. Полицейские догнали его и решили поговорить. Во время общения с 33-летним мужчиной инспекторы почувствовали резкий запах, который шел из пакета. В дальнейшем выяснилось, что в нем находились компоненты вещества растительного происхождения, похожего на наркотическое.
Во всех случаях полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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