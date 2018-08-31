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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02175

Десять донецких вломились в квартиру старушки на Сумщине

В Шостке полиция оперативно задержала воров-гастролеров.

О визите к пенсионерке подозрительных лиц в полицию сообщила ее соседка. Она стала свидетелем того, как большое количество незнакомых ей людей, среди которых были и дети, просто вломились в квартиру 86-летней старушки. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции и, как оказалось - вовремя. Они застали пенсионерку растерянной. Потому что после визита «гостей» исчезли все ее сбережения, которые она откладывала на «черный день».

«Кража была совершена по уже классической схеме, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Потерпевшая открыла дверь незнакомке с маленьким ребенком. Она просила воды. Хозяйка провела их на кухню. Пока наливала воды, гостья открыла дверь и впустила своих сообщников. После чего фактически удерживала пенсионерку на кухне, пока последние рыскали комнатами. Найдя деньги, злоумышленники скрылись. На их розыск был немедленно ориентирован весь личный состав отдела полиции. Принятыми мерами их вычислили и задержали в одном из отелей города, куда они накануне заселились».

10 человек и взрослых и детей (младшему из которых 2 года) полицейские доставили в отдел полиции. Там выяснилось - это члены одной семьи, приехавшие из Донецкой области. С какой целью они приехали на Сумщину, выясняют следователи. В полиции не исключают, что на счету злоумышленников не одна кража, поэтому также проверяют их на совершение аналогичных преступлений в районе и за его пределами.

По данному факту открыто уголовное производство. Полицейские в очередной раз призывают жителей региона проявлять бдительность и осмотрительность в общении с незнакомцами, особенно, когда они под любым предлогом пытаются попасть в их доме. Обо всех подозрительных выпады следует немедленно звонить на линию «102». Ведь своевременное обращение в полицию - является залогом оперативного задержания преступников, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кража Шостка

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