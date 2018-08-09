Вдову Анатолия Жука объявят в международный розыск По ходатайству прокуратуры Сумской области получено разрешение суда на задержание подозреваемой в убийстве Анатолия Жука.

По ходатайству прокуратуры Сумской области следственным судьей 18 сентября предоставлено разрешение на задержание подозреваемой в убийстве экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука - его жены. Такое судебное решение является основанием для объявления подозреваемой в международный розыск Интерпола и последующей экстрадиции, поскольку после убийства в начале августа женщина вместе с ребенком и водителем нелегально уехали в Россию.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.