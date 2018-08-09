Вдову Анатолия Жука объявят в международный розыск

По ходатайству прокуратуры Сумской области следственным судьей 18 сентября предоставлено разрешение на задержание подозреваемой в убийстве экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука - его жены. Такое судебное решение является основанием для объявления подозреваемой в международный розыск Интерпола и последующей экстрадиции, поскольку после убийства в начале августа женщина вместе с ребенком и водителем нелегально уехали в Россию.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества путем поджога), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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