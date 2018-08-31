Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38287

«Барса» снова проиграла

19 сентября в Сумах прошла игра 2-го тура первенства Украины по футболу U19 в первой лиге.

Сумская «Барса» в первом домашнем матче нового сезона принимала «Авангард» из Краматорска. Победу в итоге праздновали гости. По голу в каждом из таймов забил их форвард Александр Чебаненко. Это уже второе поражение сумчан на старте. Первое было в гостях от СК «Днипро-1» 0:5.

Спорт «Барса» Футбол

По тематике

«Виктория» вылетела из кубка Украины
Сегодня 09:49

«Виктория» вылетела из кубка Украины

19 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла ответный матч 1/16 финала кубка Украины по футболу серди аматоров....

Чемпионат Сумщины: результаты 14-го тура
17.09.2018 15:09

Чемпионат Сумщины: результаты 14-го тура

15 сентября состоялись матчи 14-го тура в высшей лиге и 12-го в первой лиге чемпионата области по футболу....

Сумские аматоры голов не забивали
17.09.2018 12:50

Сумские аматоры голов не забивали

В чемпионате Украины по футболу среди любителей встретились две команды с Сумщины....

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
14.09.2018 14:54

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

15 сентября пройдут очередные игры чемпионата области по футболу....

На Сумщине откроют «Альянс Арену»
14.09.2018 12:25

На Сумщине откроют «Альянс Арену»

Футбольный клуб «Альянс» (Липовая Долина) приглашает болельщиков и любителей футбола 15 сентября в с.Байрак, где на территории спортклуба «Байрак» состоится...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
16:25 — 45 грн 18:30 — 50 грн
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
14-00 - 55 грн. 17-50 - 60 грн.
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
14:10 — 45 грн 20:35 — 50 грн
 
"Свободная пара" Д.Фо
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.