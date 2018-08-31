«Барса» снова проиграла

Сумская «Барса» в первом домашнем матче нового сезона принимала «Авангард» из Краматорска. Победу в итоге праздновали гости. По голу в каждом из таймов забил их форвард Александр Чебаненко. Это уже второе поражение сумчан на старте. Первое было в гостях от СК «Днипро-1» 0:5.
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