«Виктория» вылетела из кубка Украины

Соперником наших футболистов был ФК «Волчанск» (Харьковская область). Хозяева разгромили финалисты прошлого розыгрыша 4:0. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу наших земляков.
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Футбольный клуб «Альянс» (Липовая Долина) приглашает болельщиков и любителей футбола 15 сентября в с.Байрак, где на территории спортклуба «Байрак» состоится...