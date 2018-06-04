В Сумах появилась дополнительная остановка общественного транспорта

Она расположена между остановками «пр-т Курский» и «ул. Машиностроителей» и будет служить для остановки троллейбусов № 7, 10А, 13, 18 и автобуса № 59.
По информации КП «Электроавтотранс», участок уже обустроен посадочной площадкой и установлен соответствующий знак.
Посадка / высадка пассажиров будет осуществляться в обоих направлениях движения коммунального транспорта.
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