Сумская филармония гастролировала на Западе Украины «Восток и Запад вместе» - под таким лозунгом прошли гастроли Сумской областной филармонии в городах Львов и Ивано-Франковск.

Сумчане познакомили львовского и ивано-франковского зрителя с творчеством коллектива «Jazz-fusion band Aramis» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Прихожая.

Разноцветная программа с вокальных джазовых произведений в исполнении солистки Елены Грицькив, интересных обработок, собственных произведений коллектива пленили сердца местных зрителей, стоя, под лозунги «Браво!» долгое время не отпускали сумских артистов со сцены.

В ходе гастрольной поездки обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между филармоническими заведениями Львова, Ивано-Франковска и Сум.