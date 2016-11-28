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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская филармония гастролировала на Западе Украины

«Восток и Запад вместе» - под таким лозунгом прошли гастроли Сумской областной филармонии в городах Львов и Ивано-Франковск.

Сумчане познакомили львовского и ивано-франковского зрителя с творчеством коллектива «Jazz-fusion band Aramis» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Прихожая.

Разноцветная программа с вокальных джазовых произведений в исполнении солистки Елены Грицькив, интересных обработок, собственных произведений коллектива пленили сердца местных зрителей, стоя, под лозунги «Браво!» долгое время не отпускали сумских артистов со сцены.

В ходе гастрольной поездки обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между филармоническими заведениями Львова, Ивано-Франковска и Сум.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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