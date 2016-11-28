Сумская филармония гастролировала на Западе Украины

Сумчане познакомили львовского и ивано-франковского зрителя с творчеством коллектива «Jazz-fusion band Aramis» под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Прихожая.
Разноцветная программа с вокальных джазовых произведений в исполнении солистки Елены Грицькив, интересных обработок, собственных произведений коллектива пленили сердца местных зрителей, стоя, под лозунги «Браво!» долгое время не отпускали сумских артистов со сцены.
В ходе гастрольной поездки обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между филармоническими заведениями Львова, Ивано-Франковска и Сум.
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