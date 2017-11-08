Сумская команда КВН победила на фестивале «Жарт-птица» Команда Сумской областной школьной лиги КВН «Кудри-мудри» завоевала первое место среди юношеских команд на ХХV Всеукраинском фестивале детских и юношеских команд КВН «Жарт-птица 2018».

ХХV Всеукраинский фестиваль детских и юношеских команд КВН «Жарт-птица 2018» проходил в с. Затока Одесской области. В этом году традиционный осенний фестиваль праздновал юбилей.

На этот раз на фестиваль приехала 21 перспективная детская команда и 12 взрослых. Команда из Сум по возрасту могла участвовать в детском подразделении, но решила попробовать свои силы в турнире среди взрослых команд, который называется фестиваль «Країна Веселого Народу».

В первый игровой день было сыграно 5 игр, в которых командам предложили проявить себя в таких конкурсах как визитка, разминка и импровиз.

В ходе второго игрового дня состоялись конкурсы домашнее задание, фото-разминка и импровиз. Дальше прошел чемпионат по разминке.

По итогам соревнований «Кудри-мудри» заняли 6-ое место среди взрослых команд, но оказались первыми в рейтинге среди юношеских команд.

Поэтому, второй год подряд команда «Кудри-мудри» получила кубок победителя фестиваля среди юношеских команд.