В Ахтырке орудует собачий маньяк? (фото) За последний месяц в Ахтырке неизвестный порезал четыре собаки.

Об этом сообщила Татьяна Макаренко в сообществе в Фейсбуке «подслушано в Ахтырке».

«За последний месяц 4 порезаных собаки! Происходит всё на одном и том же районе, примерно в одном дворе. Возможно, кто-то что-то видел, или знает, кто это делает! Сообщите, не молчите! Завтра на месте этих собак могут быть люди! Звоните 102, если владеете какой-то информацией! Этот псих должен быть наказан!» - написала ахтырчанка, добавив фото.