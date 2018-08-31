Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08301

В Ахтырке орудует собачий маньяк? (фото)

За последний месяц в Ахтырке неизвестный порезал четыре собаки.

Об этом сообщила Татьяна Макаренко в сообществе в Фейсбуке «подслушано в Ахтырке».

«За последний месяц 4 порезаных собаки! Происходит всё на одном и том же районе, примерно в одном дворе. Возможно, кто-то что-то видел, или знает, кто это делает! Сообщите, не молчите! Завтра на месте этих собак могут быть люди! Звоните 102, если владеете какой-то информацией! Этот псих должен быть наказан!» - написала ахтырчанка, добавив фото.

Фото
Право Ахтырка Жестокое обращение

По тематике

В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка
14.09.2018 16:44

В Ахтырке пустили транспорт по объездной, разрытой во время паводка

На стадии завершения работы по объекту «Строительство водопропускных сооружения русла реки Ахтырка в черте города Ахтырка для борьбы с вредным...

12.09.2018 15:26

В Ахтырке цинично обокрали 94-летнего пенсионера

Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 8000 гривен, собираемые старым на похороны....

На Сумщине будут судить преподавателя колледжа, которая требовала взятку за поступление
12.09.2018 15:14

На Сумщине будут судить преподавателя колледжа, которая требовала взятку за поступление

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении преподавателя Ахтырского колледжа, которая требовала и получила 2...

10.09.2018 15:19

Полиция разоблачила «профессионального» вора

Ахтырские полицейские задержали мужчину, который ограбил своих знакомых, вынеся из их дома золотые украшения....

07.09.2018 13:14

В Ахтырке будут судить преподавательницу колледжа за взяточничество

В Ахтырский горрайонный суд поступил обвинительный акт отосительно гражданки К., обвиняемой по ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
16:25 — 45 грн 18:30 — 50 грн
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
14-00 - 55 грн. 17-50 - 60 грн.
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
14:10 — 45 грн 20:35 — 50 грн
 
"Свободная пара" Д.Фо
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.