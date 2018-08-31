В Ахтырке орудует собачий маньяк? (фото)

Об этом сообщила Татьяна Макаренко в сообществе в Фейсбуке «подслушано в Ахтырке».
«За последний месяц 4 порезаных собаки! Происходит всё на одном и том же районе, примерно в одном дворе. Возможно, кто-то что-то видел, или знает, кто это делает! Сообщите, не молчите! Завтра на месте этих собак могут быть люди! Звоните 102, если владеете какой-то информацией! Этот псих должен быть наказан!» - написала ахтырчанка, добавив фото.
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