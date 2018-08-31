На доверии жителей Сумщины мошенники «нагрели» руки на 35 тысяч

Телефонное мошенничество в настоящее время стало одним из самых распространенных видов имущественных преступлений. Этому есть несколько причин. Первая - легче всего попадают в такие ловушки старики. Они в силу своего возраста более доверчивы, их легче держать «на крючке», они пытаются любой ценой быть полезными своим молодым родственникам и, едва услышав о беде, способны отдать последние копейки, имеют ограниченный доступ к общественной информации, а иногда и вовсе не имеют понятия о всех тех методах обмана, которыми пользуются современные аферисты для собственного обогащения. Вторая причина телефонного мошенничества - преступление так называемого «удаленного доступа», то есть преступник и жертва не видят друг друга и не общаются с глазу на глаз. Такие преступления трудно распутывать и доказывать преступный умысел, а вот самому преступнику получить реальные деньги - легко. Третья причина - как правило, пожилые люди проживают в одиночестве, и редко кто из младшего поколения предупреждает их об опасности таких мошеннических схем. К тому же, мошенники замечательные психологи, которые на интуитивном уровне могут почувствовать, поддастся ли на их уговоры телефонный собеседник, или стоит сразу бросить трубку.
Так, жертвой такого обманщика стал 82-летний житель Глухова, который перевел на операцию «внуку» 18 тысяч гривен. Подобным же образом «помогла» своему сыну, который якобы попал в аварию, и 82-летняя жительница Сумского района. Старушка отдала неизвестно кому почти 17 тысяч гривен.
Сейчас по каждому из этих фактов работники полиции ведут необходимые оперативно-розыскные действия, чтобы выяснить личности проходимцев и вернуть пенсионерам утраченные средства.
Правоохранители снова предостерегают граждан: быть внимательными и осторожными, не доверять телефонным собеседникам, как бы те не «плакали» в трубку и не просили о немедленной помощи. В таком случае стоит сохранять спокойствие и не бросаться немедленно собирать деньги. Можно спокойно ответить, что эту тему вы обсудите дома, в семейном кругу, в присутствии других членов семьи. Или сказать, что информацию нужно уточнить, и прервав разговор с этим абонентом, позвонить на мобильный другим вашим родственникам, которые могут быть ближе или кому вы больше доверяете. В противном случае можно сразу обратиться в полицейское круглосуточную бесплатную линию «102» и рассказать о телефонном разговоре оператору - он выслушает вас и окажет необходимую совет или помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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