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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29160

В Сумской СИЗО передали наркотики в презервативе

18 сентября в ГУ «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре содержимого посылки, поступившей заключенному В. от гражданки В., в пакете с кетчупом, было обнаружено презерватив, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, по внешним признакам похожее на наркотическое средство «амфетамин».

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО

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