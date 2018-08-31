В Сумской СИЗО передали наркотики в презервативе

При досмотре содержимого посылки, поступившей заключенному В. от гражданки В., в пакете с кетчупом, было обнаружено презерватив, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, по внешним признакам похожее на наркотическое средство «амфетамин».
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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