В Сумской СИЗО передали наркотики в презервативе 18 сентября в ГУ «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре содержимого посылки, поступившей заключенному В. от гражданки В., в пакете с кетчупом, было обнаружено презерватив, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, по внешним признакам похожее на наркотическое средство «амфетамин».

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.