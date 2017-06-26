Сумские школьники выиграли творческий конкурс в Грузии Ученики сумской школы №12 завоевали «золото» на Международном творческом конкурсе в Грузии.

9-15 сентября в городе Уреки (Грузия) проходил традиционный художественный конкурс-фестиваль «Золотое руно», пишет Педагогическая пресса.

В этом году участниками международных соревнований стали и любительские коллективы. Молодыми участниками конкурса стали ученики Сумской общеобразовательной школы №12, на базе которой уже третий год действует хореографический кружок, объединивший школьников в коллектив «Сладкоежки».

Этот коллектив знаком ценителям бальных танцев не только города Сумы и Сумской области, но и за ее пределами, ведь дети неоднократно принимали участие в танцевальных конкурсах и непременно возвращались победителями.

Теперь «Сладкоежки» дебютировали на фестивале такого масштаба и снова вернулись с «золотом». Жюри высоко оценило исполнительское мастерство и настойчивость школьников. После зажигательного джайва у детского коллектива просто не осталось конкурентов, а трогательный вальс окончательно убедил жюри, что они достойны «золота».

Отметим, что «Сладкоежки» стали единственным детским коллективом среди профессиональных танцоров, которые удостоились чести выступить на гала-концерте в городе Батуми, где сорвали бурные аплодисменты зрителей.