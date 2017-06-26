Сумские школьники выиграли творческий конкурс в Грузии

9-15 сентября в городе Уреки (Грузия) проходил традиционный художественный конкурс-фестиваль «Золотое руно», пишет Педагогическая пресса.
В этом году участниками международных соревнований стали и любительские коллективы. Молодыми участниками конкурса стали ученики Сумской общеобразовательной школы №12, на базе которой уже третий год действует хореографический кружок, объединивший школьников в коллектив «Сладкоежки».
Этот коллектив знаком ценителям бальных танцев не только города Сумы и Сумской области, но и за ее пределами, ведь дети неоднократно принимали участие в танцевальных конкурсах и непременно возвращались победителями.
Теперь «Сладкоежки» дебютировали на фестивале такого масштаба и снова вернулись с «золотом». Жюри высоко оценило исполнительское мастерство и настойчивость школьников. После зажигательного джайва у детского коллектива просто не осталось конкурентов, а трогательный вальс окончательно убедил жюри, что они достойны «золота».
Отметим, что «Сладкоежки» стали единственным детским коллективом среди профессиональных танцоров, которые удостоились чести выступить на гала-концерте в городе Батуми, где сорвали бурные аплодисменты зрителей.
С обвалившимся осенью прошлого года забором возле стадиона гимназии № 1 и школы № 12 никто ничего не делает....
Ансамбль современного и эстрадного танца «Визави» получил награду на III Всеукраинском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Территория талантов - 2017»....
В Сумах патрульные предоставили ценные советы пятиклассникам на тему «Как не стать заложником ситуации и не попасть в руки торговцев...
Сегодня, 30 августа, стартовала реконструкция спортивной площадки на стадионе гимназии № 1 и школы № 12....
Бывший директор департамента градостроительства и земельных отношений Анатолий Жук разъяснил ситуацию со строительством торгового центра на территории школы № 12....