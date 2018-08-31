Полиция задержали мошенника-псевдоследователя

Принятыми мерами полицейские вычислили и задержали мошенника. Им оказался 28-летний житель областного центра. В прошлом парень уже имел неприятности с законом, и не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции как за сомнительные с точки зрения законности сделки, так и за совершение кражи.
Теперь в рамках открытого уголовного производства следователи проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений. Поэтому злоумышленнику придется не только возместить своим жертвам причиненные убытки, но и самому понести вполне заслуженное наказание. Ведь соответствующая норма Уголовного кодекса Украины предусматривает за совершение мошенничества немалый штраф, общественные работы на срок до 240 часов, до 2 лет исправительных работ или ограничение свободы сроком до 3 лет.
Мошенническая схема «вам звонят из полиции» - один из самых распространенных в криминальных кругах способ заработка. Работники полиции констатируют: несмотря на все их предостережения, граждане все еще попадают в подобные ловушки. Поэтому и советуют людям быть бдительными и не верить незнакомыми телефонным собеседникам, кем бы они ни представлялись, тем более, когда речь заходит о семейных состояние и сбережения. К тому же, проверить информацию о якобы задержании человека за совершение преступления или совершения ДТП можно проверить, позвонив на спецлинию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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