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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1585

На Сумщине полиция изъяла более сотни патронов

В рамках всеукраинской операции «Оружие. Взрывчатка» на всей территории Сумщины продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изъятие у населения незаконно хранимых оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств.

За последние сутки правоохранители изъяли 135 патронов различного калибра и охотничье ружье.

Так, оперативники Главного управления Национальной полиции в Сумской области изъяли у 46-летнего ранее неоднократно судимого сумчанина 47 патронов калибра 5,6 мм. Конотопские правоохранители обнаружили и изъяли у 54-летнего жителя райцентра 40 патронов калибра 5,45 мм и еще 48 - калибра 9 мм. Как пояснил сам конотопчанин, патроны он нашел возле железнодорожного полотна.

Сейчас по обоим этим фактам в полиции уже открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины, в рамках которых назначен ряд экспертных исследований и выясняется настоящий источник приобретения боеприпасов и цель их хранения.

Также попал в поле зрения правоохранителей 61-летний житель Путивльщины - мужчина хранил дома охотничье ружье, не имея на это никаких разрешительных документов. Участковый оружие изъял, сейчас идут соответствующие проверки.

Работники полиции вновь напоминают гражданам, что незаконное хранение оружия, патронов, взрывчатых веществ и устройств может быть причиной не только несчастного случая, но и уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие Патроны

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