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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю корью заболело шесть человек

В Сумской области по состоянию на 19 сентября заболело корью 267 человек, из них 192 взрослых и 75 детей, в том числе в течение последней недели - 6, из них 5 взрослых и 1 ребенок.

Летальных исходов не зарегистрировано. Подавляющее число заболевших - не были привиты против кори.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.)

Общество Корь

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