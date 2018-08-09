На Сумщине за неделю корью заболело шесть человек В Сумской области по состоянию на 19 сентября заболело корью 267 человек, из них 192 взрослых и 75 детей, в том числе в течение последней недели - 6, из них 5 взрослых и 1 ребенок.

Летальных исходов не зарегистрировано. Подавляющее число заболевших - не были привиты против кори. Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.)