Сумчан приглашают поучаствовать в чемпионате города по велоспорту

Внимание всем, у кого есть велосипед или беговел, ваш возраст не имеет значения, потому что соревнования по велоспорту организовываются для всех желающих.
13 октября на улице Интернационалистов (ориентир заправка БРСМ) будет проходить индивидуальная гонка на время (1 круг). Начало соревнований в 11-00, регистрация участников в 10-30.
14 октября соревнования пройдут в Спортивно-оздоровительном лагере «Орлятко» по адресу переулок Народный 22, район Барановка. Старт в 11-00, регистрация участников в 10-30.
В конце соревнований всех участников ждет церемония награждения, полевая кухня: вкусный кулеш и чай со сладостями.
Участие желательно при наличии шлема. Безопасность гарантируется.
Телефон для справок 0938180411 (Александр Головаш).
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