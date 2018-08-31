На таможне задержали незадекларированные товары на 2 миллиона

На таможенном посту «Ромны» Сумской таможни ГФС работники таможни совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области задержали правонарушителя, который предоставил недостоверные сведения при декларировании товаров, ввозимых на территорию Украины.
Декларантом были представлены к таможенному оформлению декларации на товары, ввозимые в Украину. В результате осуществления таможенного досмотра установлено, что декларант в поданной декларации не заявил точные и достоверные сведения о ввезенных товарах, подлежащих обязательному декларированию. Общая стоимость этих товаров составляет 2 101 957 гривен.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины и влечет наложение штрафа в размере 100 % стоимости незадекларированных товаров с их конфискацией, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.
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