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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0751

На таможне задержали незадекларированные товары на 2 миллиона

Сумские таможенники обнаружили правонарушителя, не задекларировал товар на сумму более 2 млн гривен.

На таможенном посту «Ромны» Сумской таможни ГФС работники таможни совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области задержали правонарушителя, который предоставил недостоверные сведения при декларировании товаров, ввозимых на территорию Украины.

Декларантом были представлены к таможенному оформлению декларации на товары, ввозимые в Украину. В результате осуществления таможенного досмотра установлено, что декларант в поданной декларации не заявил точные и достоверные сведения о ввезенных товарах, подлежащих обязательному декларированию. Общая стоимость этих товаров составляет 2 101 957 гривен.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 472 Таможенного кодекса Украины и влечет наложение штрафа в размере 100 % стоимости незадекларированных товаров с их конфискацией, сообщает Главное управление ГФС в Сумской области.

Право Ромны Таможня

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