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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11259

В Конотопе будут судить жестокого убийцу

Пожизненное лишение свободы грозит мужчине, который за непристойное предложение с особой жестокостью лишил жизни товарища.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего конотопчанина, который с особой жестокостью лишил жизни своего товарища.

В ходе следствия установлено, что 18 июля 2018 года около 15.00 в одном из жилых домов Конотопа двое товарищей устроили застолье, которое закончилось убийством хозяина квартиры. Как утверждает обвиняемый, потерпевший сделал ему непристойное предложение, его несколько разозлила, что он на протяжении 2 часов нанес товарищу около 60 ударов ногами и руками. Не остановившись на содеянном, гость схватил кухонный нож и несколько раз еще ударил потерпевшего.

От полученных травм 41-летний хозяин квартиры умер на месте. Когда его товарищ понял, что натворил, босиком в окровавленной одежде выбежал из квартиры. С собой мужчина прихватил серебряную цепочку с крестиком, которая была на пострадавшем. Уже через несколько часов злоумышленника, который до этого уже был неоднократно судим за кражи и хулиганство, задержали сотрудники полиции. По ходатайству прокуратуры на приговор суда задержанный ждет в СИЗО.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, действия обвиняемого квалифицированы по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) УК Украины.

Справка: за содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Убийство

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