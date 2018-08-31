Ночью в Шостке сгорел автомобиль

В 2:58 о пожаре сообщили очевидцы. На тушение выехали два пожарных автомобиля и 6 сотрудников пожарной службы. По приезду выяснилось, что хозяина рядом нет. Огонь распространялся из-под капота, моторного отсека в салон. В течение 25-ти минут пожар потушили, пишет Шостка.info.
В результате пожара выгорел моторный отсек, огонь повредил двигатель, электропроводку, бампер, капот, лобовое стекло, покраску и переднюю панель внутри салона. Предварительно сумма ущерба составила до 50 тыс. грн.
Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электропроводки авто. По данному случаю правоохранителями ведется следствие.
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