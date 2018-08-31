Ночью в Шостке сгорел автомобиль Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, 17 сентября ночью горел автомобиль «Ауди-80», припаркованный возле дома по улице Депутатской.

В 2:58 о пожаре сообщили очевидцы. На тушение выехали два пожарных автомобиля и 6 сотрудников пожарной службы. По приезду выяснилось, что хозяина рядом нет. Огонь распространялся из-под капота, моторного отсека в салон. В течение 25-ти минут пожар потушили, пишет Шостка.info.

В результате пожара выгорел моторный отсек, огонь повредил двигатель, электропроводку, бампер, капот, лобовое стекло, покраску и переднюю панель внутри салона. Предварительно сумма ущерба составила до 50 тыс. грн.

Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электропроводки авто. По данному случаю правоохранителями ведется следствие.