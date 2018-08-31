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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Шостке сгорел автомобиль

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, 17 сентября ночью горел автомобиль «Ауди-80», припаркованный возле дома по улице Депутатской.

В 2:58 о пожаре сообщили очевидцы. На тушение выехали два пожарных автомобиля и 6 сотрудников пожарной службы. По приезду выяснилось, что хозяина рядом нет. Огонь распространялся из-под капота, моторного отсека в салон. В течение 25-ти минут пожар потушили, пишет Шостка.info.

В результате пожара выгорел моторный отсек, огонь повредил двигатель, электропроводку, бампер, капот, лобовое стекло, покраску и переднюю панель внутри салона. Предварительно сумма ущерба составила до 50 тыс. грн.

Вероятной причиной пожара считают короткое замыкание электропроводки авто. По данному случаю правоохранителями ведется следствие.

Право Пожар Пожар авто Шостка

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