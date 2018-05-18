В Сумской службе занятости появятся карьерные советники 19 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка регистрации, перерегистрации и прекращения регистрации безработных, ведения учета лиц, ищущих работу» с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Указанное постановление разработано Министерством социальной политики во исполнение задач, предусмотренных среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

- Постановлением меняются подходы к работе службы занятости, в частности, внедряется институт карьерного советника, который позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту службы занятости, качественное предоставление услуг по планированию карьеры с учетом потребностей работодателей и возможностей соискателей, - рассказывает директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный. - Вводится в работе службы занятости профилирования безработных и ищущих работу для оценки возможности их трудоустройства с учетом навыков, квалификации и предоставления адресных услуг для возвращения таких лиц на рынок труда. Вводятся индивидуальные планы предоставления услуг и трудоустройства. Такой план будет совместной программой действий карьерного советника и зарегистрированного безработного, содержащей общие обязательства обеих сторон по поиску работы, и будет обеспечивать индивидуальное сопровождение и организацию предоставления услуг.

По словам В.Подлесного, реализация постановления не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Справка. На сегодня завершено оптимизацию структуры областной службы занятости. В результате реорганизации из 19 базовых центров занятости 2 остались в статусе юридического лица, 17 преобразовано в филиалы. Большинство административно-хозяйственных функций передано с базового на региональный уровень. Это позволило увеличить численность работников, оказывающих социальные услуги с 59% до 75%.

С начала года областная служба занятости внедрила современные сервисы: профилирование безработных и социальное сопровождение по подходу кейс-менеджмента; элементы дистанционного и дуального обучения безработных; «Горячую линию» государственной службы занятости по телефону 0-800-50-99-66; интернет-ресурс с электронными кабинетами для работодателей и соискателей; электронный опрос работодателей по перспективной потребности в работниках по конкретным профессиям (создана база для прогноза перспективной потребности в кадрах и планирование объемов профобучения).

Основные приоритеты в деятельности областной службы занятости на 2018 год: преобразование центров занятости в сервисные площадки по предоставлению широкого спектра услуг; внедрение института карьерного советника, сопровождение безработных до и после решения вопроса трудоустройства; совершенствование профориентационной работы; развитие профориентационных и профдиагностических услуг с использованием современных информационных технологий; содействие преодолению дисбаланса на рынке труда путем организации профессионального обучения безработных; работа в территориальных громадах, предоставление работниками центров занятости всех социальных услуг; изучение локальных рынков труда; завершение работы по внесению изменений в законодательство о занятости и страхования на случай безработицы.