На Химгородке взялись за евродворы На Химгородок вместе с дорогами во дворах привели в порядок и тротуары вокруг.

19 сентября городские власти проинспектировали ход работ по капитальному ремонту придомовых территорий в районе Химгородка.

Сейчас в разгаре работы по ул. Марко Вовчок и ул. Августовская. Делают территорию около четырех домов (ул. Марко Вовчок, 13; ул. Марко Вовчок, 15, ул. Августовская, 5, ул. Августовская, 7). Как отметил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, начали с самой высокой точки. После того, как сделают ливневую канализацию, строительство которой запланировано на следующий год, пойдут вниз.

Кроме Химгородка, работы по капитальному ремонту придомовых территорий ведутся в других микрорайонах: пр-т М. Лушпы, ул. Котляревского, ул. Романа Атаманюка, ул. Семьи Линтваревых. На следующей неделе стартует ремонт дворов по ул. Нахимова.

На разной стадии готовности сейчас 75 дворов. Работа идет по графику.

По словам Виталия Шилова, на капремонт придомовых территорий в этом году направили 50 млн грн. и планируют освоить еще 27 млн гривен.

Уже готовы предложения управления капитального строительства и дорожного хозяйства на следующий год. На следующей неделе структурное подразделение подаст на рассмотрение городскому голове, с тем, чтобы в ближайшее время заняться разработкой проектной документации.