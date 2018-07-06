Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12133

На Химгородке взялись за евродворы

На Химгородок вместе с дорогами во дворах привели в порядок и тротуары вокруг.

19 сентября городские власти проинспектировали ход работ по капитальному ремонту придомовых территорий в районе Химгородка.

Сейчас в разгаре работы по ул. Марко Вовчок и ул. Августовская. Делают территорию около четырех домов (ул. Марко Вовчок, 13; ул. Марко Вовчок, 15, ул. Августовская, 5, ул. Августовская, 7). Как отметил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, начали с самой высокой точки. После того, как сделают ливневую канализацию, строительство которой запланировано на следующий год, пойдут вниз.

Кроме Химгородка, работы по капитальному ремонту придомовых территорий ведутся в других микрорайонах: пр-т М. Лушпы, ул. Котляревского, ул. Романа Атаманюка, ул. Семьи Линтваревых. На следующей неделе стартует ремонт дворов по ул. Нахимова.

На разной стадии готовности сейчас 75 дворов. Работа идет по графику.

По словам Виталия Шилова, на капремонт придомовых территорий в этом году направили 50 млн грн. и планируют освоить еще 27 млн гривен.

Уже готовы предложения управления капитального строительства и дорожного хозяйства на следующий год. На следующей неделе структурное подразделение подаст на рассмотрение городскому голове, с тем, чтобы в ближайшее время заняться разработкой проектной документации.

Общество Евродворы Химгородок

По тематике

Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть
Вчера 14:14

Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Дорожное покрытие Интернационалистов 59а, 57в, 59б»....

В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу
04.09.2018 14:19

В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу

Работники, делающие очередной евродвор в Сумах, не нашли лучшего места для поддонов с плиткой, чем клумб, высаженная местными жителями....

В сумских евродворах забывают о европандусах
01.08.2018 13:59

В сумских евродворах забывают о европандусах

Ремонт двора на ул. Соборная, 32, инициированный мэром Сум Александром Лысенко, проходит с нарушением строительных норм....

Сумские евродворы превратились в евроканалы
24.07.2018 10:18

Сумские евродворы превратились в евроканалы

Сумчане предлагают жителям евродворов выдавать еще и евролодки....

06.07.2018 08:40

В Сумах планируют заложить плиткой больше сотни дворов

Городская власть рассчитывает в текущем году провести капитальный ремонт 103 придомовых территорий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
16:25 — 45 грн 18:30 — 50 грн
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
14-00 - 55 грн. 17-50 - 60 грн.
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
14:10 — 45 грн 20:35 — 50 грн
 
"Свободная пара" Д.Фо
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.