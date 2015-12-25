На Сумщине выявили детей, которые не приступили к учебе 1 сентября

По информации Службы по делам детей облгосадминистрации, на Сумщине сейчас проживает 115 026 детей школьного возраста. В этом году 1 сентября 24 ребенка в области не приступили к обучению в школах, профтехобразовательных заведениях и вузах I-II уровня аккредитации. В частности, среди учеников 6-10 лет не начали обучение 9 детей, 11-14 лет - 7 детей, 15-18 лет - 8 детей.
Работники Службы по делам детей установили и причины, почему ребенок не учится. Четыре ребенка не начали образовательный процесс из-за невыполнения родителями своих обязанностей, еще четыре самовольно оставили учебное заведение, три ученика находятся за пределами Украины, два сменили место жительства и 10 детей не учатся по состоянию здоровья. Один ребенок вообще находится в розыске.
В ходе проведения рейда двух родителей привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей.
Рейд «Урок» на Сумщине продолжается.
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